شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز" تُبدي نظرة مستقرة للبنوك السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني استقرار النظرة المستقبلية للبنوك السعودية على مدار فترة 12 إلى 18 شهراً المقبلة.

وأشارت إلى أن الدافع الرئيسي للنظرة المستقرة هو الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي هذا العام، والتي ستدعم الاقتصاد السعودي.

ونتيجة لذلك، ستستقر القروض المتعثرة وستظل الأرباح قوية، حيث توقعت "موديز" أن تستقر القروض المتعثرة للبنوك السعودية عند نسبة تتراوح بين 2% و2.24% هذا العام بعد ارتفاعها لسنوات عدة.

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وأشارت الوكالة إلى أن ربحية البنوك السعودية ستبقى قوية عند 2.2%، لافتة إلى استقرار مستويات الديون غير العاملة لدى البنوك السعودية في الفترة المقبلة، بحسب العربية نت.

وشددت موديز على أن زيادة الإنفاق الحكومي ستدعم ربحية البنوك السعودية. وفي سياق متصل، رفعت موديز تقديراتها لنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية هذا العام إلى 2.7%.

وكشف تقرير سابق لوكالة بلومبرج عن توقعات بأن ترتفع الأرباح قبل الضرائب في البنوك السعودية الـ12 المدرجة في السوق المالية بنسبة 12.4% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، وفقاً للبيانات التي جمعتها الوكالة.