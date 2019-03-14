شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف الإمارتية: الاقتصاد الوطني لن يتأثر بالإجراءات الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس اتحاد المصارف الإمارتية عبد العزيز الغرير التزام الإمارات بجميع القوانين والمعاهدات المالية الدولية وسيرها بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع السوق الأوروبية المشتركة.

وقال الغرير في اتصال مع قناة سي إن بي سي عربية إن تجربة الإمارات بالنسبة للقوانين الضريبية حديثة وإنه تم الاتفاق مع السوق الأوروبية المشتركة على عدد من الإجراءات ومنها إصدار قوانين جديدة تعمل عليها الإمارات.

وأكد رئيس اتحاد المصارف الإمارتية أن الاقتصاد الإماراتي لن يتأثر بالإجراءات الأوروبية وأن التأثير سيقتصر على الشركات الأوروبية العاملة في الإمارات.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي تبنت، أمس الثلاثاء، قائمة بالدول غير المتعاونة ضريبيا، مضيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد الولايات القضائية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.

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وفي وقت سابق، كان وكيل وزارة المالية الاماراتية يونس حاجي الخوري قد أعلن أن بلاده ملتزمة بكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وتعمل وزارة المالية حالياً مع كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق كافة المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة.

وشدد "الخوري" على أن آثار هذا القرار ستكون محدودة ولن تؤثر على حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الامارات.

وجاءت تصريحات الخوري بعد أن أضافت حكومات الاتحاد الأوروبي "الإمارات" إلى قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية.