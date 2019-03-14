شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لـ"أفكار كابيتال" بسوق دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أفكار كابيتال المحدودة اليوم الأربعاء عن إلغاء إدراج صندوق المؤشرات المتداولة "Afkar S&P UAE UCITS ETF" من سوق دبي المالي اعتبارًا من 1 أبريل 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أنه سيتم إيقاف التداول على الأوراق المالية ذات الصلة بالصندوق اعتبارًا من تاريخ إلغاء إدراجه.

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وكان سوق دبي المالي قد أعلن في مارس 2017 عن إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات ETF، وللمرة الأولى بين أسواق المال الإقليمية.

وكانت شركة أفكار كابيتال، قد أدرجت أول صندوق مؤشرات ضمن منصة سوق دبي المالي، خلال مراحل الإعداد لإطلاق المنصة.

وكانت شركة أفكار كابيتال المحدودة – وهي شركة متخصصة في نشاط إدارة الأصول ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي –أعلنت عن انضمام شركة الرمز كابيتال كرابع المشاركين المعتمدين بصندوق المؤشرات المتداولة Afkar S&P UAE UCITS ETF، وهو أول صندوق متكافئ كليًا في الشرق الأوسط يتيح إمكانية استبدال كافة أوراقه المالية ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، وتم تكليف شركة "بلتون المالية" بأعمال موفر السيولة النقدية للصندوق.