شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال طيبة القابضة للاستحواذ على شركتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودي اليوم على طلب شركة طيبة القابضة زيادة رأس مالها من 1500 مليون ريال إلى 1604.6 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 10.76 مليون سهم عادي.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك الإجراء يستهدف الاستحواذ على كل أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية، والتي تمثل 8.10%، وما نسبته 12.65% من أسهم الشركة العربية للمناطق السياحية "أراك".

وقالت الهيئة إنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة طيبة القابضة قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبينت أنه يجب أن يحتوي التعميم على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لا سيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

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وأضافت أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسة محتواه، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المساهم الاطلاع على تعميم المساهمين ودراسته بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لزيادة رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى زيادة رأس المال للغرض المذكور.

ولفت إلى أن قراراها بالموافقة على زيادة رأس المال يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت وقعت شركة طيبة القابضة في سبتمبر 2017، اتفاقيتين لشراء أسهم مساهمي الأقلية في شركتي "العقيق" و"أراك" مقابل إصدار أسهم جديدة بالشركة بنسبة 7%.