شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ريالاً سعر السهم في اكتتاب شركة المعمر لأنظمة المعلومات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة المعمر لأنظمة المعلومات أنها قد أتمت بنجاح عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، وأن نسبة التغطية بلغت 110% لإجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 45 ريالاً للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" كشفت السعودي الفرنسي كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة ، حيث خصص لها 4.8 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 480 ألف سهم عادي تمثل 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وأضافت السعودي الفرنسي كابيتال أنها أتمت مع الجهات المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام الذي سينطلق يوم 10/07/1440هـ، (الموافق17/03/2019م)، ويستمر لمدة خمسة أيام تنتهي بنهاية يوم 14/07/1440هـ، (الموافق 21/03/2019م).

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وقد تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب، وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب) على ضمان توفير طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون، بما في ذلك توفير منصات خاصة ضمن الفروع التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب، مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية وموقع الشركة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات مرت بمراحل عديدة من التطور مكنتها من أن تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتعمل منذ تأسيسها في عام 1979 في تقديم الحلول والخدمات المتكاملة الشاملة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك، الاستشارات والتطوير، والاستشارات الفنية، والتوريد، والتنفيذ، وإدارة المشاريع والبرامج، والدعم والصيانة. ويشمل ذلك أنظمة الشبكات والمعلومات، أنظمة مراكز المعلومات، أنظمة أمن المعلومات والأمن السيبراني، وأنظمة إدارة الخدمات، والحلول والبرمجيات وأنظمة المسح الجغرافي.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها بالسوق، والتي تشتمل على أهم المعلومات عن الشركة وأهم التواريخ الخاصة بعملية الاكتتاب.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت نهاية ديسمبر الماضي على طلب "المعمر" بطرح 4.8 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغ رأس مالها 160 مليون ريال سعودي.