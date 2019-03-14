شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الافتتاح التجريبي لفرع "مطاعم ريدان" الجديد بمدينة جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن عزمها افتتاح فرعها الجديد بمدينة جدة، الواقع في حي الفيحاء طريق الأمير ماجد مركز الأندلس مول التجاري- افتتاح تجريبي- غداً هل الخميس.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الافتتاح الرسمي سيكون يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري.

ووفقاً للبيان، سيظهر الأثر المالي الجيد لهذا الفرع الجديد على إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 2019.

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وكانت الشركة قد افتتحت فرعها العشرين في مكة المكرمة، في 4 أكتوبر الماضي، بمساحة إجمالية تبلغ 960 متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2018 إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية الثابتة والمصاريف التسويقية والإدارية والعمومية.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 25.2% إلى 18 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.