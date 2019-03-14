شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الأهلية للتأمين" تُوصي بتخفيض رأس مال الشركة ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني للجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مال الشركة من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 23.125%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن عدد الأسهم سيتراجع من 16 مليون سهم إلى 12.3 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد لكل 4.324 أسهم

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى رغبتها في إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً .

هذا وسيتم تخفيض رأس المال بإلغاء عدد 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وأوصى المجلس- بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال- بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 127 مليون ريـال.

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ووفقاً للبيان، سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة والتوسع الجغرافي وزيادة مداخيل الاستثمار.

ويظل تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال مشروطا بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية التخفيض والزيادة.

كما سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي بخصوص تخفيض رأس المال وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.54 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي ربح 3.16 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 44%.