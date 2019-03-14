شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المراعي" تبحث توزيعات الأرباح عن 2018 في 7 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المراعي دعوة الجمعية العامة للانعقاد، يوم الأحد الموافق 7 أبريل المُقبل، لمناقشة توزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 850 مليون ريال عن العام المالي 2018.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الأربعاء، إن التوزيع سيكون بواقع 85 هللة للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

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وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 750 مليون ريال عن العام المالي 2017، بواقع 75 هللة للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

ومن المقرر أن تصدق الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1.8 مليون ريال وبواقع 200 ألف ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وستصدق الجمعية على النتائج المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 369.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 512.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.