شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي للاستثمار" تبحث توزيعات الأرباح عن العام 2018 في 28 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "دبي للاستثمار"، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 17 أبريل المُقبل، وذلك لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان لها على موقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن الجمعية ستنظر أيضاً في الموافقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2018 إلى فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق الحالية.

وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 3 مليار درهم خلال 2018 مقابل 2.8 مليار درهم خلال 2017.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.