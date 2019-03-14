شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تعتزم دمج شركتيها التابعتين "صدف" و"بتروكيميا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن عزمها دمج الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف" في الشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا" بصفتهما شركتان تابعتان ومملوكتان بالكامل لـ"سابك".

وأشارت "سابك"، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن صدف ستندمج بصفتها الشركة المندمجة بكامل ما لها من موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في "بتروكيميا" باعتبار الأخيرة الشركة الدامجة، وذلك وفقاً لتقييم الذمة المالية لصدف المبين بقوائمها المالية الأخيرة.

ومن المُقرر أن يتم هذا الاندماج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، بحيث تستمر "بتروكيميا" كشركة قائمة وينقضي بالمقابل وجود "صدف" ككيان قانوني نتيجةً لعملية الاندماج.

ويعد هذا الاندماج جزءا من خطة "سابك" الاستراتيجية لرفع مستوى التنافسية وكفاءة الأداء لأعمالها التشغيلية.

وتهدف "سابك" من خلال الاندماج إلى إيجاد كيان واحد أكثر فعالية والاستفادة المثلى من أصولهما وتعظيم القيمة التي يتم تحقيقها من تكامل أمثل بين منتجات الشركتين. وسيؤدي ذلك أيضا لرفع أداء العمليات التشغيلية والصيانة وتنفيذ المشاريع.

Advertisements

هذا ومن المتوقع أن يكتمل الاندماج خلال النصف الثاني من عام 2019، ومن غير المتوقع أن يكون للاندماج أي أثر جوهري على المركز المالي لـ"سابك".

وجدير بالذكر أن سابك حققت صافي أرباح بلغ 3.2 مليارات ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن "صدف" هي شركة ذات مسئولية محدودة تضم منتجات منها (الإثيلين، الستايرين، الصودا الكاوية، ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر والإيثانول).

كذلك يضم مجمع صدف ستة مصانع للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية تزيد عن 4 ملايين طن متري سنوياً ومحطة كهرباء بالتوليد المشترك.

و"بتروكيميا" هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تضم منتجات منها (الإثيلين، البروبيلين، البيوتين، البنزين، البيوتاديين، البولي ستايرين، البولي إثيلين وأكريلونتريل بوتادين ستايرين).