شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الجماعي" تتراجع 72% في 2018 وإدارتها توصى بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للنقل الجماعي، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 71.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 22.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 81.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسارة تشغيلية بلغ 6.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 38.3 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى ارتفاع تكلفة إيرادات النشاط ومصاريف الاستهلاك بسبب تدعيم الأسطول بحافلات جديدة بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية.

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كذلك سجلت الشركة خسائر وهبوط في قيمة الموجودات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم IAS 36، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك.

وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 1.455 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.127 مليار ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018؛ وذلك بسبب توجه المجلس لدعم المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية لتمويل توسعاتها الحالية ومشروعاتها المستقبلية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 61.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 106.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.