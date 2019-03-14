شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السعودية للكهرباء" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 749.3 مليون ريال عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، في اجتماعه المُنعقد أمس الثلاثاء، للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2018 بقيمة 749.3 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 1.070 مليار سهم، بواقع 70 هللة للسهم، وبما نسبته 70% من القيمة الإسمية للأسهم.

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وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، من الأهالي ومن في حكمهم، بقيمة 547 مليون ريال عن العام المالي 2017، بحصة تبلغ 70 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 74.2% إلى 1.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.9 مليار ريال في العام 2017.