شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مارس.. تاريخ الاستبعاد من أرباح "سيراميك رأس الخيمة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة سيراميك رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي المالي خلال اجتماعها السنوي مع المساهمين والذي عقد مؤخرا إن تاريخ الاستبعاد من الأرباح هو 20 مارس 2019.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن العمومية قررت أن يتم توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وسيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل قبل تاريخ الاستبعاد من الأرباح.

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ووافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم وأسهم منحة بواقع 5%.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.