شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مارس.. تاريخ الاستبعاد من أرباح "سيراميك رأس الخيمة" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة سيراميك رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي المالي خلال اجتماعها السنوي مع المساهمين والذي عقد مؤخرا إن تاريخ الاستبعاد من الأرباح هو 20 مارس 2019.
وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن العمومية قررت أن يتم توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
وسيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل قبل تاريخ الاستبعاد من الأرباح.
ووافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم وأسهم منحة بواقع 5%.
وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وحققت الشركة صافي ربح- بعد حقوق الأقلية- بلغ 182.6 مليون درهم مقابل صافي أرباح 270.5 مليون درهم في العام 2017.
وتراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.855 مليار درهم، وعلى الجانب الآخر ارتفعت تكاليف التمويل في 2018، إلى 91.2 مليون درهم.وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 167.9 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 262.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.
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