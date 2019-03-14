شكرا لقرائتكم خبر عن "نخيل" الإماراتية تعرض مشاريع بـ58 مليار درهم بمعرض بفرنسا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي مجموعة فرص استثمارية في مشروعات بقيمة 58 مليار درهم، خلال مشاركتها الرابعة على التوالي، بمعرض "ميبيم" في مدينة كان الفرنسية.

وفي بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أكدت "نخيل" المطور الرئيس لـمشروع "نخلة جميرا" وغيرها من أشهر المشاريع العقارية بدبي بالمعرض، على تشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين.

وبينت أن عدد المستثمرين الدوليين لديها بلغ أكثر من 30 ألفاً من إجمالي قاعدة عملائها ، والذين بلغ إجمالي استثماراتهم نحو 128 مليار درهم (35 مليار دولار)، ليصبحوا جزءاً من قصة نجاح دبي في القطاع العقاري.

وتعرض "نخيل" هذا العام، خلال مشاركتها بالمعرض، مجموعة جديدة من فرص الاستثمار العقاري في مواقع رئيسية ومميزة بدبي، من بينها وحدات سكنية، بعضها جاهز للسكن، بعوائد مجزية للتأجير.

وتركز الشركة خلال مشاركتها في "ميبيم 2019" على مشروعين جديدين، هما "دراجون تاورز"، وهو عبارة عن مجمع سكني شاهق، ومشروع "جميرا بارك هومز"، وهي مجموعة من المنازل المكونة من 4 غرف نوم، لكل منها حمام سباحة خاص، في منطقة "جميرا بارك".

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وتعرض الشركة منازل جاهزة في الواجهة البحرية "أزور ريزيدنس"، ومنازل فاخرة في منطقة الفرجان، وأراضي في جزر ديرة، وغيرها من المشاريع الواقعة في المناطق الرئيسة في جميع أنحاء المدينة.

ومنذ مشاركتها، لأول مرة، في "ميبيم"، باعت منازل وممتلكات بقيمة 2.6 مليار درهم، منها 550 وحدة، بقيمة 1.1 مليار درهم تم بيعها خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

ومنحت الشركة عقود بناء بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، وسلمت أول فندقين لها، وافتتحت وجهات جديدة للبيع بالتجزئة والترفيه.

وتواصل الشركة تركيزها على تنمية محفظة أعمالها في قطاعات: التجزئة والضيافة والتأجير السكني، والتي حققت أداءً قوياً في 2018، بإيرادات بلغت قيمتها 2.5 مليار درهم من محفظة مشاريعها المتنامية.

وتشمل محفظة "نخيل" الحالية والمستقبلية 19 مشروعاً للتجزئة بمساحة 17 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، و18 فندقاً ومنتجعاً وشققاً سكنية مخدومة توفر 6،600 غرفة فيما بينها، و24 نادياً ومطعماً في دبي.

ونمت مساحات التجزئة التشغيلية للشركة لتصل إلى أكثر من 5 ملايين قدم مربعة في عام 2018 وذلك مع افتتاح "ذي بونيت"، الوجهة البحرية الجديدة للترفيه والمطاعم في "نخلة جميرا"، والتي ستنعكس إيراداتها بدءاً من عام 2019.