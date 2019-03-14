شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الإسلامي" يناقش توزيع 994.3 مليون درهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تناقش الجمعية العمومية لمصرف أبوطبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي المالي اليوم مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نسبتها 27.38% من القيمة الإسمية للسهم (حوالي 994.313 مليون درهم) عن نتائج أعمال المصرف في عام 2018.

وأوضح المصرف في بيان للسوق أن مالك السهم المسجل في 12 مارس الجاري يكون هو صاحب الحق في التصويت بالجمعية العمومية في حال انعقادها اليوم، ويكون مالك السهم المسجل في 24 مارس هو صاحب الحق في التوزيعات النقدية.

وستنتخب الجمعية العمومية للمصرف أعضاء مجلس إدارة جدد لمدة 3 سنوات قادمة.

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وأكد المصرف على ضرورة تحديث المساهمين لبيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأمثل.

وقام المصرف بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 28.87% عن عام 2017، أي ما يمثل 39.76% أو 914 مليون درهم من الأرباح الصافية التي حققها المصرف في العام 2017.

وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم خلال العام 2018 بارتفاع نسبته 8.7% مقارنةً بأرباح بلغت 2.3 مليار درهم وذلك بالعام 2017.

يشار إلى أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 1.752 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بأرباح بلغت 1.693 مليار درهم وذلك بالفترة ذاتها من العام الماضي.