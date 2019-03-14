شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز"تتوقع استقرار بنوك الإمارات بدعم من النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محللون في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.

وقال محللو الوكالة خلال لقاء صحفي بدبي إن هذا الاستقرار يشمل المستوى الكلي ومستوى بيئة الأعمال ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية والكفاءة، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي، بحسب صحيفة البيان.

وقال نيتش بوجناجاروالا، نائب الرئيس ومحلل الائتمان الرئيسي في الوكالة، إن بنوك الإمارات استفادت من رؤوس الأموال الإضافية الكبيرة، ويظهر ذلك في ارتفاع كفاية رأس المال وزيادة الربحية.

ولفتت إلى أن الاحتياطات اللازمة لتغطية القروض المتعثرة في مستويات جيدة إذ وصل احتياطي القروض المتعثرة إلى 104% من إجمالي الديون المعدومة.

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وأضاف أن نمو القطاع غير النفطي في الدولة سينتعش أيضاً بسبب الإنفاق على البنية التحتية قبيل معرض إكسبو، وحزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها، والتي تخدم خطط التنويع الاقتصادي.

وتوقع أن تسجل الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.2% في العام 2019، مرجحاً أن تسجل الدولة أقل عجز مالي في منطقة الخليج خلال نفس العام.

وأكد أنه في ظل الموقف المالي التوسعي من أبوظبي في العام الحالي، يكون من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.3 % في عام 2019، بزيادة عن التقديرات البالغة 2.5% في عام 2018.

وتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال عامي 2019 و2020 عند 62 دولارا للبرميل وهو أقل من متوسط سعر البرميل في العام الماضي، والذي بلغ 71 دولاراً، لكن استمرار دول أوبك بجانب روسيا وكندا في خفض إنتاج النفط بجانب تطبيق العقوبات على فنزويلا يمكن أن يساهم في زيادة أسعار النفط.

وكانت وكالة موديز العالمية قد توقعت في وقت سابق أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو خلال العام الجاري إلى أن يصل إلى 2.9%.