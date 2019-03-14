شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الإماراتي: عززنا خفض إنتاج النفط بنسبة امتثال 119% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن الإمارات عززت خفض إنتاجها النفطي في فبراير، بنسبة امتثال 119% للتخفيضات المستهدفة.

وأوضح أن "أوبك"تنظر إلى الإنتاج الكلي، مؤكدا أن فنزويلا ليست أول بلد ينخفض فيه الإنتاج، بحسب وكالة رويترز.

وقال المزروعي في تصريحات سابقة، إن الإمارات ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها إلى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود.

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أمس خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن إن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية "عمل جار"، مشيرا إلى أن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.

وجاءت تصريحاته قبل اجتماع أوبك مع منتجي النفط الأميركيين للعام الثالث على التوالي في مؤتمر أسبوع سيرا الذي تنظمه آي.اتش.اس ماركت، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق نفس القدر من الاهتمام الذي حظي به في السابق.

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وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 17 و18 أبريل المقبل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو 2019.

وفي أول يناير الماضي بدأت أوبك إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.

واتفقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.