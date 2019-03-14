شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: أكثر من 40 شركة تونسية تزور مناطق صناعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية استضافت الاجتماع التحضيرى للجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التونسى، استعداداً لزيارة وفد تونسى كبير يتراوح عدد الشركات بين 40-50 شركة للمشاركة بالدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك خلال الفترة من 20-23 إبريل المقبل، مضيفا أنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على أن تكون هناك مجموعة من ورش العمل القطاعية تهم مسثمرى الدولتين مثل التصنيع الزراعى والمواد الغذائية.

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وأضاف يوسف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تناقش الورش أهم الآليات لزيادة الاستثمارات المشتركة، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة مثل اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة العربية، وأبرز فرص الاستثمار المتاحة لرجال الأعمال بالبلدين، كما سيتم إعداد ورقة عمل من خلال ورشة عمل عن أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة، التى يمكن تشجيعها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الوفد سيزور بعض المناطق الصناعية، ستحدد وفقا لاهتمام الجانب التونسى.