الاقتصاد

ماكدونالدز يعزز من مكاسبه – تحليل – 13-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 0.75 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 185.65 ، طيلة ثبات الدعم 178.27 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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