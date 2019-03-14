شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يعزز من مكاسبه – تحليل – 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 0.75 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 185.65 ، طيلة ثبات الدعم 178.27 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد