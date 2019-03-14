شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا ينخفض بنطاق قناة سعريه هابطة – تحليل – 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.46 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 290.92 ، ليستهدف مستوى الدعم 270.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط