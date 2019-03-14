شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل – 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 0.18 نقطة ، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليظل السهم يتداول بين المطرقة والسندان . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 43.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.12 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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