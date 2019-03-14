شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يرتفع على استحياء – تحليل – 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 0.02 نقطة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8.96 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد