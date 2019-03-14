تويتر يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 13-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.94% بما يعادل 0.29 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 29.42 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 31.81 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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