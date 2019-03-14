شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.7044 ولا يزال فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً حتى الآن، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق المستوى المذكور للحفاظ على فرص استئناف الميل الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.7125.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد