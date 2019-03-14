شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول حاجز 67.00 دولار، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، معززاً فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 68.00 ثم 72.65، مع التذكير بأن الثبات فوق 65.45 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.55 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد