شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا العراق وفرنسا يزوران مصانع المراعي بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

زار كلٌ من السفير العراقي د. قحطان طه الجنابي، والسفير الفرنسي فرانسوا جوايت لدى المملكة مرافق شركة المراعي في الخرج، وشملت جولات السفيرين إحدى مزارع الأبقار ومرافق الشركة لمصنع حليب الأطفال الرضع ووحدة المعالجة المركزية الثالثة.

واطلع السفيران على الوسائل الحديثة، التي تعتمدها شركة المراعي والعناية الكبيرة التي توليها للأبقار، المتمثلة في الرعاية الطبية المتقدمة والغذاء الصحي والبيئة المناسبة. كما اطلعا على أحدث المعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج. وأشاد السفيران بمستوى التقنيات التصنيعية في مرافق الشركة المستخدمة في خطوط إنتاج المواد الغذائية والعصائر والألبان.