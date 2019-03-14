الاقتصاد

سفيرا العراق وفرنسا يزوران مصانع المراعي بالخرج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا العراق وفرنسا يزوران مصانع المراعي بالخرج والان نبدء بالتفاصيل

زار كلٌ من السفير العراقي د. قحطان طه الجنابي، والسفير الفرنسي فرانسوا جوايت لدى المملكة مرافق شركة المراعي في الخرج، وشملت جولات السفيرين إحدى مزارع الأبقار ومرافق الشركة لمصنع حليب الأطفال الرضع ووحدة المعالجة المركزية الثالثة.

واطلع السفيران على الوسائل الحديثة، التي تعتمدها شركة المراعي والعناية الكبيرة التي توليها للأبقار، المتمثلة في الرعاية الطبية المتقدمة والغذاء الصحي والبيئة المناسبة. كما اطلعا على أحدث المعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج. وأشاد السفيران بمستوى التقنيات التصنيعية في مرافق الشركة المستخدمة في خطوط إنتاج المواد الغذائية والعصائر والألبان.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفيرا العراق وفرنسا يزوران مصانع المراعي بالخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى