شكرا لقرائتكم خبر عن %2.34 نمو كميات الإنتاج الصناعي في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
» الصناعة التحويلية
وأظهر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أن الرقم القياسي للصناعة التحويلية يعد من أكثر الأقسام الرئيسة للصناعة نموا، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 3.71% ليصل المؤشر عند 170.7 نقطة، بعد أن حقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي 164.60 نقطة، بينما سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر نموا بمقدار 3.39% مسجلا 127.38 نقطة، بينما سجلت الإمدادات الكهربائية والغاز انخفاضا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 25.62% بعد أن سجل مؤشرات الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي انخفاضا عند نقطة 134.96 في حين سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 181.44 نقطة.
» الأنشطة الصناعية
وقد أظهر الرقم القياسي انخفاضا على المستوى العام لإجمالي الأنشطة الصناعية في الربع الثالث من العام الماضي 2018 على أساس ربعي بنسبة 0.35% عما كانت عليه في الربع الثاني فيما عدا التعدين واستغلال المحاجر، التي نمت 2.68% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
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