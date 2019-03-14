شكرا لقرائتكم خبر عن %2.34 نمو كميات الإنتاج الصناعي في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

بلغ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي الخاص بتحويل المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع بهدف تحقيق عائد مادي إلى المنشأة في السعودية خلال الربع الثالث من العام 2018 حوالي 137.39 نقطة، مسجلا ارتفاعا بمقدار 2.34% في كمية الإنتاج في إجمالي الأنشطة الصناعية، مقارنة بالفترة نفسها في 2017 والذي بلغ الرقم القياسي فيها 134.25 نقطة، وفقا لما ورد في إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

» الصناعة التحويلية

وأظهر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أن الرقم القياسي للصناعة التحويلية يعد من أكثر الأقسام الرئيسة للصناعة نموا، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 3.71% ليصل المؤشر عند 170.7 نقطة، بعد أن حقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي 164.60 نقطة، بينما سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر نموا بمقدار 3.39% مسجلا 127.38 نقطة، بينما سجلت الإمدادات الكهربائية والغاز انخفاضا في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 25.62% بعد أن سجل مؤشرات الأرقام القياسية للإنتاج الصناعي انخفاضا عند نقطة 134.96 في حين سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 181.44 نقطة.

» الأنشطة الصناعية

وقد أظهر الرقم القياسي انخفاضا على المستوى العام لإجمالي الأنشطة الصناعية في الربع الثالث من العام الماضي 2018 على أساس ربعي بنسبة 0.35% عما كانت عليه في الربع الثاني فيما عدا التعدين واستغلال المحاجر، التي نمت 2.68% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.