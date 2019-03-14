شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

وقّع بنك البلاد مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير كل الخدمات لهم، التي تلبي جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة وتنفيذ معايير سهولة الوصول الشامل، ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من إستراتيجية البنك في مسؤوليته المجتمعية، وحرصاً منه على المساهمة في خدمة فئات المجتمع بمختلف شرائحه.

وبهذا الصدد، صرح عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بقوله: «إن مذكرة التفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تساهم في زيادة اهتمام البنك بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا لتسهيل حصولهم على كل الخدمات المصرفية في مختلف مناطق المملكة، كما قدم بنك البلاد العديد من المبادرات تجاه خدمة هذه الفئة منها: (إصدار قاموس المصطلحات المصرفية بلغة الإشارة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، تجهيز فرع نموذجي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الرياض - شارع التخصصي، تقديم الأدوات الطبية والاجتماعية للمكفوفين).

وأضاف العنيزان: «إن بنك البلاد يسعى دائماً وبشكل مستمر إلى بذل الجهود في خدمة جميع أطياف المجتمع في آن واحد وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة».

الجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي بنك البلاد لخدمة المحيط، الذي يزاول فيه أعماله تحت مظلة برنامج #البلاد_مبادرة، الذي تندرج تحته مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك، التي تتجاوز أكثر من 36 برنامجا ومبادرة لخدمة المجتمع.