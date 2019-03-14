شكرا لقرائتكم خبر عن «أعمال الجبيل» يستعرض برامجه للربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسحل: إن الاجتماع الذي عقد بفرع الغرفة بالجبيل الأحد الماضي ناقش عددا من المحاور الخاصة بعدد من الأنشطة، التي ينوي المجلس القيام بها خلال الفترة المقبلة للعام الجاري 2019 خدمة لقطاع الأعمال في المحافظة، مؤكدا أن المجلس يعمل على متابعة كل ما يختص بقطاع الأعمال في الجبيل بهدف تطوير آلية العمل فيه وخدمة الجانب التنموي للمحافظة.
وأوضح المسحل أن المجلس بصدد تنفيذ خطة خاصة بزيارات عدد من المسؤولين والمختصين من أجل مناقشة التحديات واستعراض عدد من المبادرات، التي تسهم في تنوع الخدمات بالمحافظة، وتؤكد مواصلة قطاع الأعمال لدوره التنموي في الجبيل.
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