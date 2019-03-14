شكرا لقرائتكم خبر عن فائزتان محظوظتان بمسابقة تجديد الغرف من «هوم سنتر» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت «هوم سنتر»، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية الرائدة في الشرق الأوسط، منذ انطلاقتها نجاحها في تحويل غرف المعيشة الخاصة بربات البيوت في المنطقة، وتجديدها باستخدام تشكيلة شاملة من المنتجات المنزلية القيمة. وفي إطار حرص الشركة على تطوير عروض العملاء، كرّمت «هوم سنتر» اثنتين من المتسوقات السعوديات بتصميمات مبتكرة لغرفتي معيشة تصل قيمة كل منها إلى 15 ألف ريال سعودي، في النسخة الجديدة من مسابقتها المبتكرةWin This Look.

وكانت «هوم سنتر» قد دعت المتسابقات إلى تقديم طلباتهن عبر موقعها الإلكتروني، ليشرحن من خلالها تفاصيل الغرف التي يرغبن بتجديد ديكوراتها، مع إرفاق صورة تظهر سبب استحقاقهن للفوز بالتجديد المجاني. ومن بين قائمة طويلة من المشاركات، اختارت لجنة التحكيم الداخلية لدى الشركة المتسابقتين الفائزتين بناءً على أكثر قصص المشاركات أهمية وإقناعاً.

وأعربت الفائزتان بالمسابقة عن سعادتهما بنتائج إعادة تصميم غرف المعيشة لديهما، وهما كريستينا حداد من الرياض، التي كانت غير راضية عن تصميم غرفة المعيشة في بيتها، واشتكت من نقص المساحة المخصصة للتخزين، ومشاعل بدر التي أرادت أن تهدي بناتها غرفة معيشة مثالية.

وأكد سمير جين، الرئيس التنفيذي لـ «هوم سنتر» حرص الشركة على تحقيق أحلام عملائها، وقال: «يطمح كل منا للعيش في منزل يعكس شخصيته وذوقه، والحصول على مساحة مريحة وفسيحة يعود إليها بعد يوم عمل طويل. وفي غالب الأحيان، يصعب علينا إيجاد هذه المساحة لأسباب مختلفة، منها نقص المعرفة أو القيود المالية. ونحن في هوم سنتر سعداء للغاية بنتائج مسابقة Win This Look، التي أتاحت لنا فرصة لتحقيق أحلام عملائنا».