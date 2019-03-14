الخبر.. التشهير بـ 4 وافدين خزنوا لحومًا فاسدة

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وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بإدانة العمالة الأربع المخالفين، مع فرض غرامة مالية إجمالية قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لـ"التجارة" عن قيام عمالة بتخزين اللحوم الفاسدة بغرض البيع، وبمداهمة وتفتيش الموقع ضبطت الوزارة 100 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر تمت مصادرتها وإتلافها وإحالة العمالة إلى القضاء، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
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