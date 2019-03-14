شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. التشهير بـ 4 وافدين خزنوا لحومًا فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بأربعة وافدين، ثلاثة من جنسية مصرية والرابع من جنسية هندية، بعد ثبوت إدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بحيازة وتخزين لحوم الأغنام الميتة واللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بموقع غير مخصص للتخزين، ومخالف للاشتراطات الصحية، وذلك بهدف تصريفها وبيعها بسكن خاص بالعمالة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بإدانة العمالة الأربع المخالفين، مع فرض غرامة مالية إجمالية قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لـ"التجارة" عن قيام عمالة بتخزين اللحوم الفاسدة بغرض البيع، وبمداهمة وتفتيش الموقع ضبطت الوزارة 100 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر تمت مصادرتها وإتلافها وإحالة العمالة إلى القضاء، لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.