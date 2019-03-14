شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات الأعمال» بالشرقية يناقش الأفكار الإبداعية والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يوم الاثنين المقبل، لقاءً موسعًا حول الريادة والابتكار وأهميتهما لرائدات الأعمال، ضمن أنشطة وبرامج المجلس للعام الجاري، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأوضحت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالغرفة مرام بنت سعيد الجشي، أن اللقاء يهدف إلى توعية رائدات الأعمال بأهمية الابتكار وطرح الأفكار الإبداعية سواء فيما يتعلق بمشروعات جديدة تُعزّز وجودهن في السوق المحلي، أو بطرح آليات وخطوات مُغايرة من شأنها تحسين أداء شركاتهن القائمة.

وأضافت أن اللقاء سيسلّط الضوء على مفهومي الريادة والابتكار وأهميتهما بالنسبة لرائدات الأعمال، وسُبل الوصول إليهما ودورهما في تحقيق الإنجازات للمرأة في مجال المال والأعمال، وسيُناقش عددًا من المحاور والموضوعات التي تهم رائدات الأعمال في الفترة الراهنة، ومنها بيئة الأعمال في المملكة ومدى ملائمتها للمرأة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وأهمية الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال، والدور الذي يمكن أن تقوم به القيادة الإبداعية في تحقيق مسيرة أعمال ناجحة، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن بتمويل المشروعات، ومتى تبدأ رائدة الأعمال في البحث عن التمويل.