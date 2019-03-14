شكرا لقرائتكم بورصة البحرين تسجل تراجعا في الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 21:37

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.44 في المئة تعادل 6.21 نقطة، صعودا الى مستوى 1411.21 نقطة في مقابل 1405 نقاط لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 5.8 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.06 في المئة تعادل 0.48 نقطة هبوطا الى 824.24 نقطة في مقابل 824.72 نقطة اول من امس، لتتقلص مكاسبه منذ مطلع العام الى 0.14 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في معدلات الاداء، اذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في "بورصة البحرين" الى 2.2 مليون سهم في مقابل 4.6 مليون بنسبة هبوط 52 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 705 الاف دينار في مقابل 1.13 مليون اليوم السابق بنسبة 38 في المئة، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 62 صفقة في مقابل 70 صفقة بنسبة 11 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت 4 شركات ،وهبطت شركة واحدة ، واستقرت أسعار 8 شركات اخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.65 بليون دينار بزيادة 38 مليون دينار نسبتها 0.44 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد ارتفاع السيولة المتداولة من أسهمه الى 502 الف دينار بحريني، شكلت 71 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.6 مليون سهم، نفذت من خلال 27 صفقة.

و تصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 450 الف دينار، نسبتها 64 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.45 مليون سهم ، نُفذت من خلال 16 صفقة، تلاه سهم ألمنيوم البحرين (ألبا) بسيولة بلغت 107 الاف دينار، نسبتها 15 في المئة.