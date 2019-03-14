شكرا لقرائتكم "الكهرباء": 5.9 بليونًا أرباح 2018.. وتوزع 749.3 مليونًا على المساهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 18:49

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بصرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2018، بمبلغ إجمالي 749.3 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7 في المئة. وقالت الشركة "إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.070.418.495 سهمًا، على أن يتم تحديد تاريخ أحقية الأرباح في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة".



وكانت الشركة السعودية للكهرباء، أعلنت اليوم (الاربعاء)، عن تحقيق إجمالي أرباح 5.920 بليون ريال، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018، مقارنة بـ 6.690 عن السنة التي سبقتها، بانخفاض بلغ 11.509 في المئة.

فيما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة 1.757 بليون ريال، منخفضًا بنسبة 74.565 في المئة عن العام السابق الذي بلغ صافي الأرباح فيه بعد خصم الضريبة والزكاة 6.908 بليون ريال.

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وعزت الشركة هذا الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيس إلى تضمن نتائج العام السابق على إيرادات غير متكررة نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات (والتي قابلها جزئيًا تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية).

كما تأثرت نتائج السنة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، إضافة إلى تأثرها بالارتفاع في تكاليف التمويل للسنة الحالية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من التحسن في الكفاءة التشغيلية والذي ساهم في انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت نسبة نمو الإيرادات التي حققتها الشركة بنسبة 26.396 في المئة عن العام الماضي، حيث حققت 64.064 بليون ريال في 2018 مقارنة بـ 50.685 ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي للشركة 6.016 بليون ريال، بانخفاض 39.87 في المئة عن العام السابق الذي بلغ 10.005 بليون ريال، وكان إجمالي الدخل الشامل للشركة 2.364 بليون ريال، بانخفاض 66.862 في المئة عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 7.134 بليون ريال إجمالي الدخل الشامل عن ذلك العام.

وأعلنت "السعودية للكهرباء"، عن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، وبلغ 73.678 بليون ريال، بارتفاع 1.893 في المئة عن العام السابق، حيث بلغت 72.309 بليون ريال، وحقق سهم الشركة ربحية 0.42 ريال في 2018، فيما كانت ربحيته عن العام السابق 1.66 ريال للسهم الواحد.