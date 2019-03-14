شكرا لقرائتكم الإمارات تؤكد التزامها المعايير الدولية للإجراءات الضريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - شفيق الأسدي | منذ 7 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 18:39

أكدت الامارات التزامها كافة الاتفاقات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية. وأعلنت وزارة المال الاماراتية في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن "الدولة تعمل مع كافة الأطراف المعنية وشركائها على المستوى الدولي وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق".



وأعربت الإمارات عن أسفها من قرار الاتحاد الأوروبي لإدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، خصوصاً في ظل تعاون الدولة الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري: "تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاير الدولية، كما تعمل وزارة المالية حالياً مع كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق كافة المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ونثق بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب، كما نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي في شأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين".

وشدد الخوري على أن آثار هذا القرار ستكون محدودة ولن تؤثر على حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال.

وكانت الإمارات قدمت إلى الاتحاد الأوروبي خطة زمنية للإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها في الوقت الراهن، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية والمتطلبات الدستورية لدولة الإمارات، والتي تفي أيضاً بجميع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيضاً معاير الاتحاد الأوروبي، كما تحرص كافة الجهات المعنية في الدولة على مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الأوروبية لمراجعة هذا القرار ومواصلة العمل لتعزيز امتثال الدولة.