«الإمارات الإسلامي» يفتتح فرعاً رئيسياً جديداً في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن افتتاح فرعه الرئيسي الجديد في «برج ويف» بمنطقة كورنيش الخالدية في العاصمة أبوظبي.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان؛ وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»؛ وصلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»؛ ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وعدد من كبار المسؤولين في إدارة المصرف.

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وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في العاصمة أبوظبي، تعزيزاً لالتزامنا بتوسيع نطاق حضورنا في شتى أرجاء الدولة والعاصمة، وفي ضوء التوسّع الذي تشهده شبكة فروعنا في أبوظبي، بات « الإمارات الإسلامي» يتمتع بكافة المقومات التي تتيح له الاستفادة من مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي مرموق».

ويأتي افتتاح الفرع الجديد الذي يقدم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية المميزة، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، ليرفع عدد فروع «الإمارات الإسلامي» في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 59 فرعاً، 9 منها في أبوظبي.

من جهته، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا تعزيز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات والأفراد في أبوظبي عبر شبكتنا التي تشهد توسعاً متواصلاً يعكس استراتيجيتنا لتوسيع انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة».