شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية أم القيوين» تعلن خطتها الاستراتيجية 2019 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين أن رؤية الدائرة تصبو إلى الريادة في التخطيط المالي والكفاءة في الإنفاق الحكومي لتعزيز العمل المستدام ومواكبة رؤية إمارة أم القيوين 2021.
جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة المالية بأم القيوين خطتها الاستراتيجية 2019-2021 لإدارة وتنمية المورد المالي وتقديم خدمات مبتكرة تدعم مفهوم الشراكة الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة للإمارة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية 2019-2021 الأهداف والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق رسالة الدائرة وتأمين المتطلبات، ومعالجة التحديات بما يسهم في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار وتحسين مستوى الأداء المالي.
وأكد خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية أن سياسة الدائرة تهدف إلى مواكبة خطط التطوير التي تشهدها دولة الإمارات من خلال التخطيط المالي بكفاءة وفاعلية، وضمان إدارة الإنفاق الحكومي، وتطبيق أنظمة محاسبية مبتكرة، وتعزيز التنمية المستدامة للمورد المالي، وتطوير وتفعيل الأنظمة والسياسات والقوانين المالية وحوكمتها، واستقطاب الكفاءات من المورد البشري وتطويرها. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر «مالية أم القيوين» تعلن خطتها الاستراتيجية 2019 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.