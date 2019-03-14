«موانئ دبي» تزود ميناء بربرة ب 3 رافعات ب 44 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار خطتها لتحويل ميناء بربرة إلى مرفق محوري في القرن الإفريقي، أعلنت «موانئ دبي العالمية - بربرة» عن تزويد الميناء بثلاث رافعات متحركة، بقيمة 12 مليون دولار أمريكي (44 مليون درهم).

ومن المتوقع أن تسهم ترقية المرافق الحيوية في الميناء، وتزويده برافعات حديثة إلى مضاعفة إنتاجيته، وتعزيز فاعلية العمليات التشغيلية، إضافة إلى ضمان أداء واستمرار العمل بالميناء خلال فترة هبوب الرياح الموسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوظيف خبراتها العالمية ومعارفها في تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات في جمهورية أرض الصومال؛ وذلك من خلال تطوير الميناء، وتعزيز القدرات فيه؛ حيث قامت منذ عام 2017 بتزويده بأكثر من 25 مركبة ومعدات مناولة حاويات من أحدث الطرازات.

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وقال سهيل البنا، الرئيس التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن تزويد ميناء بربرة بالمعدات الجديدة، التي سيتم تشغيلها قريباً، خطوة استراتيجية مهمة؛ تسهم في تعزيز أداء المرفق وتمكينه من خدمة المزيد من السفن، إضافة إلى دورها في مضاعفة الإنتاجية وتدفق التجارة إلى البلاد والمنطقة»

وأكد سهيل البنا، أن عمليات التوسعة القائمة حالياً في الميناء؛ ستؤدي إلى تحول كبير في قدراته اللوجستية، وهو بدوره سيعود بالنفع على السكان في هذا البلد وفي منطقة القرن الإفريقي بالنظر إلى موقع المحطة، التي تعد بوابة بديلة للأسواق العالمية.

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد أطلقت خلال العام الجاري «نظام زودياك لتشغيل المحطات»، و«نظام أوراكل المالي»، و«نظام ماكسيمو لإدارة أصول الشركات»؛ من أجل توفير خدمات أسرع وأفضل لجميع عملائها.

وفي إطار حرص شركة «موانئ دبي العالمية» على نقل الخبرات ونشر المعرفة؛ قامت الشركة بإرسال موظفي «موانئ دبي العالمية - بربرة» من مواطني جمهورية أرض الصومال، لتلقي التدريبات اللازمة؛ لتشغيل الرافعات الجديدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وذلك ضمن برنامج شامل لتطوير المهارات المحلية.