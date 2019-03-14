«الفجيرة الوطني» يعرف سيدات الأعمال بقيمة الألماس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

نظّم «بنك الفجيرة الوطني» ندوة تثقيفية حول الألماس والأحجار الكريمة لعملاء البنك من سيدات الأعمال الإماراتيات وعملاء وحدة «أن بي أف إلهام»، وأقيمت بالشراكة مع «دوسول باي داماني»، وبتنظيم من معهد علوم المجوهرات الأمريكي (GIA)؛ من أجل الاطلاع على قيمة الألماس ومميزاته. وتعكس الفعالية جهود البنك؛ الرامية إلى تعزيز دوره كشريك أساسي لسيدات الأعمال الإماراتيات؛ عبر إعطائهن المعلومات القيمة، التي يحتجن إليها عند شراء الألماس.

وقالت زينب حسين إبراهيم، رئيسة وحدة «أن بي أف إلهام»: يسرّنا العمل مع أخصائيين في القطاع ومع «داماني» ومعهد «GIA»؛ من أجل تزويد عملاء وحدة «أن بي أف إلهام» من السيدات بالمعرفة اللازمة حول الألماس وقيمته. لطالما شكّلت المجوهرات والألماس أصولاً مهمة في الثقافة الإماراتية والسيدات الإماراتيات يستثمرن كثيراً فيها.

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وأضافت، شهدت الفعالية حضور نحو 30 سيدة أعمال، وتناولت مواضيع مختلفة تتعلق بالمجوهرات؛ من أجل إطلاعهنّ على المزايا والخصائص الأساسية التي تمنح الألماس والأحجار الكريمة قيمتها الفريدة.

وعبرت» يسرا باقي» من رائدات الأعمال عن سعادتها بالمشاركة، قائلة، أضافت الفعالية الكثير إلى معلوماتي في هذا المجال.

أما البلوجر ومصممة المجوهرات البحرينية «ميترا حسن « فقالت :أهم ما يميز هذه الفعالية هو إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين سيدات الاعمال وخبراء المجوهرات.