إيقاف «737 ماكس» يلغي 15 رحلة يومية ل «فلاي دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ووكالات

بدأت شركات طيران بإعادة هيكلة عملياتها التشغيلية بعد إيقاف طائرة «بوينج 737 ماكس» عن العمل، الأمر الذي دفعها لإيقاف تشغيل عدد من الرحلات الجوية، فيما تنظر بعض الشركات بتقديم طلبات تعويض من «بوينج» في حال وجود عيوب في الطائرة.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»: في أعقاب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني تم تعليق العمل باسطول «فلاي دبي» من طائرات «بوينج 737 ماكس 8»و«ماكس 9»والذي يتألف من 13 طائرة، وهو إجراء وقائي للسلامة.

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وأضاف «أنه فيما يتعلق بإلغاء الرحلات الجوية، ستقوم «فلاي دبي» بإلغاء ما يصل إلى 15 رحلة في اليوم. ويبذل فريق«فلاي دبي» كل جهوده لتقليل تأثير ذلك على المسافرين. كما تقوم الناقلة بالاتصال مباشرة مع المسافرين المتأثرين وستقوم بتوفير تحديثات منتظمة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك». وتقوم «فلاي دبي» بتعديل جدول رحلاتها لتقليل تأثير ذلك على المسافرين وستقوم بتشغيل رحلاتها من خلال أسطولها من طائرات «بوينج 800-737»الجيل الجديد.

وتواصل شركة «بوينج» الأمريكية لصناعات الطيران تأكيد موقفها السابق، بعدم إصدار أي إرشادات جديدة لمشغلي طائرة 737 ماكس، وذلك بعدما قامت العديد من هيئات ووكالات الطيران الدولية والمشغلين بإيقاف تشغيل طائرة 737 ماكس كإجراء احترازي للاشتباه في احتمالية إن يكون هنالك خلل في الطائرة يقود إلى الحوادث مثل حادثة الطائرة الإثيوبية والإندونيسية.

قالت شركة «بوينج» في بيان لها «تشكل السلامة أولوية قصوى بالنسبة للشركة، ونحن على ثقة تامة بسلامة طائرة«737 MAX» وندرك بأن الهيئات التنظيمية والعملاء اتّخذوا قرارات يرون بأنها الأنسب بالنسبة لأسواقهم المحلية. ونحن مستمرون في التواصل معهم لضمان حصولهم على المعلومات اللازمة لمنحهم الثقة في تشغيل أساطيلهم. وننوه إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة لم تفرض أية إجراءات إضافية في الوقت الحاضر».

واتخذت أكثر من 45 دولة، قراراً بوقف عمليات التشغيل لطائرة 737 ماكس. وبدأت شركات طيران أوروبية النظر في الحصول على تعويضات من المصنع الأمريكي، بسبب إيقاف طائراتها عن العمل وخاصة الناقلات الاقتصادية التي تتعرض لضغوط كبيرة من الإيقاف المؤقت لجزء من أساطيلها.