«دبي الدولي» يحتفظ بالمراكز المتقدمة بين أكبر المطارات العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أعلن مجلس المطارات العالمي، رسمياً أن مطار دبي الدولي حافظ على مكانته في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد المسافرين (محلي ودولي) خلال العام 2018، بعدما سجل 89.1 مليون مسافر، في الوقت الذي واصل تصدره قائمة أكبر المطارات من حيث عدد المسافرين الدوليين، كما حافظ على مركزه السادس عالمياً في حجم الشحن الجوي، بينما حل في المركز الرابع عالمياً من حيث حجم الشحن الجوي الدولي.

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وكانت ”الخليج 365” نشرت في عددها الصادر يوم 19 فبراير/ شباط الماضي أن مطار دبي الدولي حافظ على مراكزه المتقدمة بين أكبر المطارات على مستوى العالم. وبحسب البيانات الأولية من مجلس المطارات العالمي، احتفظ مطار هارتسفيلد جاكسون اتلانتا الأمريكي بلقب أكبر المطارات العالمية من حيث عدد المسافرين في 2018 بنحو 107.4 مليون مسافر،ثم مطار بكين الدولي في المركز الثاني بعدما شهد 101 مليون مسافر.

ويحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين، لا يزال مطار لندن هيثرو في المركز الثاني من 4 سنوات.

وحل مطار دبي الدولي في المركز الرابع عالمياً من حيث حجم الشحن الجوي الدولي، وفي المركز السادس عالمياً من حيث حجم إجمالي الشحن الجوي، بعدما شهد 2.64 مليون درهم في 2017.