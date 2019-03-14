«أكاديمية الإمارات» و«طيران» تتفقان على تطوير برامج التدريب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

وقعت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التابعة لطيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطيران «طيران»، معهد التدريب المهني غير الربحي في السعودية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية مع التركيز على تبادل وتدريب الطيارين المبتدئين وفنيي صيانة الطائرات.

وقع المذكرة القبطان عبدالله الحمادي نائب رئيس أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين ومحمد السبيعي المدير العام للأكاديمية الوطنية للطيران، بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويعكس هذا التعاون المصالح المشتركة بين الأكاديميتين والروابط القوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقال القبطان عبدالله الحمادي: يسرنا أن نتعاون مع الأكاديمية الوطنية للطيران. وسوف تدعم هذه الشراكة المواهب ما سيسهم في تطوير صناعة الطيران في المنطقة. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع «طيران» ومشاركتها خبراتنا وتقنياتنا ومناهجنا المتقدمة وتوفير منصة لتدريب وتبادل الطيارين المبتدئين والفنيين.