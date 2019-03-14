«تنظيم الاتصالات» تُكرِّم شركاءها الاستراتيجيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، والشركاء في القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة السنوية الخامسة للهيئة التي عقدتها في فندق روتانا السعديات في أبوظبي. ويأتي هذا التكريم تأكيداً لأهمية الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية والخاصة، في تحقيق الأجندة الوطنية للدولة ورؤيتها 2021، في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والوصول إلى الريادة في تقديم الخدمات، وتعزيز التكاملية في تحقيق الأهداف، وتحقيق رؤية الهيئة بأن تكون الإمارات دولة رائدة عالمياً، في تقنية المعلومات والاتصالات.

وبدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، شكر فيها الشركاء، وجميع الجهات التي دعمت الهيئة في تعزيز حضور الدولة على المستوى العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة في الريادة العالمية، والسعادة والرخاء لمجتمع الإمارات.

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وأضاف المنصوري قائلاً: «شركاءنا الأعزاء، كنتم معنا في محطاتنا السابقة، ونريدكم أن تكونوا معنا في المستقبل أيضاً، لمواجهة التحديات المقبلة. حاجتنا اليوم أكبر من أي وقت مضى للعمل كفريق واحد، فالتحديات كبيرة والمهمات جسيمة. الهيئة تحمل أعباء كبرى، فهي مسؤولة عن تنظيم القطاع، وتمكين التحول الرقمي معاً، وهي بحاجة إلى تعاونكم كما كانت على الدوام.

لقد أكدت القيادة الرشيدة، وتؤكد أهمية الشراكة في العمل الحكومي، وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن ذلك بالقول: «مؤسسات القطاع الخاص شركاء في التنمية، ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد.

إن المستقبل هو ما نصنعه معاً كفريق واحد، نتقاسم أعباءه معاً، ونقطف ثماره معاً، وكلي أمل أن تكون الهيئة قد أسهمت بالقدر ذاته في تحقيق أهدافكم؛ لأننا نؤمن بأن الشراكة هي علاقة ثنائية الاتجاه، تتجسد فيها روح التعاون لتحقيق الأهداف النبيلة».

وكرمت الهيئة خلال اللقاء، الجهات الحكومية الشريكة في عملية التحول الذكي، فضلاً عن شركات القطاع الخاص، والمشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها، التي كان لتعاونها أثر واضح في نجاح الخطط الاستراتيجية للهيئة في الانتقال بالدولة إلى الريادة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق رؤيتها في أن تكون الإمارات دولة رائدة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات. كما كرمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين في تنظيم فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر المندوبين المفوضين، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.