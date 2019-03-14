«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستكمل الدفعة الأولى من «المسرِّعات الوطنية»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، عن استكمال الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي (المسرِّعات الوطنية)، وهو ما يعزز جهود التوطين في الشركة، ويدعم استراتيجية الدولة الساعية إلى رفع معدلات توطين الوظائف في كافة القطاعات الحيوية.
ويهدف برنامج «المسرعات الوطنية» إلى تعريف المشاركين بأهمية مؤسسات ائتمان الصادرات، وتأسيسها وأهدافها الاستراتيجية، والمنتجات الرئيسية التي تقدمها، إضافة إلى تطوير كفاءاتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التأمين على ائتمان الصادرات.
ويقدم برنامج «المسرعات الوطنية» الأول من نوعه في الإمارات، تدريباً متخصصاً للمواطنين الإماراتيين الشباب، ويركز على أهمية ودور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في تحفيز واستدامة الصادرات والتجارة، والاستثمارات غير النفطية.
وتم تصميم البرنامج التدريبي الذي استمر 18 أسبوعاً، لمنح الكفاءات الإماراتية المشاركة فهماً أفضل حول تأمين ائتمان الصادرات.
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