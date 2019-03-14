200 % نمو الاستثمارات الصينية ب «شوبا العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شوبا العقارية، عن دخولها السوق الصينية من خلال افتتاح أول مكتب مبيعات تابع للشركة في شنغهاي. ويأتي هذا التوسع في ظل نمو الاستثمارات الصينية بنسبة 200% خلال أول شهرين من عام 2019، مقارنة بعام 2018، في مشروع شوبا هارتلاند المتميز.

وقد أبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً كبيراً بعروض المنتجات في شوبا هارتلاند، المشروع الرئيسي للشركة في دبي. يمثل شوبا هارتلاند مجمعاً سكنياً على الواجهة البحرية يمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة، على طول قناة دبي المائية، ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة والفلل الفارهة ومنازل تاون هاوس الراقية. كما يعتبر أحد مشاريع التطوير الكبرى القليلة التي تخصص 30٪ من مساحتها للمساحات الخضراء.

وقالت جوسنا هدجي، رئيسة شوبا العقارية: تعد دبي جهة رائدة لاستقطاب المستثمرين العالميين على الدوام، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في مشاريع شوبا العقارية 600 مليون درهم بنهاية عام 2019.