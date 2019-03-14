«نقل باريس» تنضم لجناح فرنسا في «إكسبو دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس (RATP) انضمامها إلى الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكدة حرصها على مواكبة فرنسا في هذه الفعالية وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها.

ووقعت المجموعة أخيراً، عقداً مع «الشركة الفرنسية للمعارض» (كوفريكس) التي تشرف على تنظيم الجناح الفرنسي الذي يحمل شعار «نور الأنوار» والذي يسعى إلى إبراز وتعزيز الابتكارات التقنية للشركاء من القطاعين الخاص والعام، من خلال عرضها بطريقة تربوية تثقيفية وتعاونية، إضافة إلى تعزيز الجاذبية الصناعية والسياحية لفرنسا.

وأكدت «الهيئة المستقلة للنقل في باريس» التي تعتبر واحدة من بين أهم المؤسسات العالمية في مجال النقل المستدام والمتعدد الوسائط، حرصها على مواكبة فرنسا في مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» والإسهام في إبراز تميّز فرنسا في تطوير المدينة الذكية والمستدامة.

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وقالت كاثرين جيوار، الرئيس والمدير العام ل«الهيئة المستقلة للنقل في باريس» عقب توقيع الاتفاق مع «كوفريكس»، «ففي حين نشهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالكثافة السكانية وترابط المناطق بعضها بعضاً، فإنه قد بات علينا لزاماً ابتكار الحلول المتكاملة التي أصبحت المدن بحاجة إليها».

وتابعت: «تتمتع الهيئة المستقلة للنقل في باريس بالخبرة الضرورية لمواجهة مثل هذه التحديات والإسهام في بناء المدن الذكية المستدامة التي تتلاءم أكثر فأكثر مع المتطلبات البشرية».

وأكدت جيوار «نفتخر بشراكتنا مع الجناح الفرنسي ورفع راية الصناعة الفرنسية في المحافل الدولية خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط».

وقال إريك لانكيه، الرئيس التنفيذي ل«الشركة الفرنسية للمعارض» والمفوض العام للجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، «تقدم فرنسا مجموعة فريدة من مشغلي النقل لبناء مدن الغد. وبفضل عروضها المتجددة، تقدّم الشركات الفرنسية رؤية عالمية لمدينة جذابة ليس فقط من خلال التقنيات المستخدمة فيها، بل أيضاً من خلال الخدمات الجديدة التي يمكن توفيرها».