مؤسسات الشارقة تبحث مع نظيرتها الإسبانية فرص التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة: ”الخليج 365”

نظّمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، في الفترة من 11 وحتى 14 مارس/‏‏آذار الجاري، زيارة إلى مدينة برشلونة الإسبانية، بحثت من خلالها العلاقات المشتركة، التي تجمعها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في المدينة؛ حيث ناقشت أهم الأساليب الحديثة والمتبعة في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها.وضمّ الوفد، الذي ترأسه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس «مجلس الشارقة للتعليم»، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس «معهد الشارقة للتراث»، وعبدالله علي المحيان، رئيس «هيئة الشارقة الصحية»، والدكتور عبدالعزيز المهيري، مدير «هيئة الشارقة الصحية»، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعلي راشد الكتبي، تنفيذي علاقات دولية بدائرة العلاقات الحكومية. وخلال الزيارة التقى وفد الشارقة المشارك مع تيريسا كونيرا، مفوضة الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا، ومونتسيرات يوبيرا، نائبة مفوضة الحكومة الإسبانية لدى مدينة برشلونة، ورؤساء هيئة التجارة والاستثمار الخارجية للحكومة الكتالونية.

وأشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، إلى أن إمارة الشارقة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تمضي بخطى ثابتة نحو تدعيم علاقاتها الخارجية، وتثبيت أطر التعاون المشترك مع جميع الجهات بما يصبّ في مصلحة الارتقاء بالجهود المبذولة وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة.

وأضاف رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «يربط إمارة الشارقة مع العديد من المدن العالمية، الكثير من العلاقات التبادلية والقواسم المشتركة، لا سيما مع برشلونة، التي تعد المدينة الرابعة أوروبياً من حيث الإنتاج العلمي، والخامسة من حيث احتضان الشركات الناشئة، إلى جانب كونها أفضل مدينة من الجنوب الأوروبي، وثاني أفضل منطقة في القارة لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر سوق للصادرات الإسبانية بمنطقة الخليج العربي؛ حيث شكّل حجم الصادرات من إقليم كتالونيا خلال عام 2017 نحو 37% من إجمالي الصادرات الإسبانية للإمارات».

وقال محمد عبدالله الشامسي، قنصل عام الدولة في برشلونة: «زيارة دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة إلى مدينة برشلونة هي زيارة مهمة؛ لاستقطاب التعاون مع العديد من المؤسسات الكتالونية في العديد من المجالات الثقافية والتراثية والتعليمية الأكاديمية».

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وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أهمية التعاون الاستراتيجي مع مملكة إسبانيا للتطوير والاستفادة من الخبرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات.

أهداف استراتيجية

أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن زيارة وفد إمارة الشارقة الاقتصادي إلى برشلونة برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والشارقة، مشيراً إلى أن الزيارة أضافت بُعداً جديداً للعلاقات الثنائية بين الجانبين؛ نظراً إلى أهدافها الاستراتيجية التي ترجمتها لقاءات مع عدد من المسؤولين الإسبان، الذين يمثلون هيئة التجارة والاستثمار الخارجية للحكومة الكتالونية، ومؤسسة دعم الشركات الصغيرة وحاضنة ريادة الأعمال التكنولوجية، إضافة إلى الزيارات التي قام بها الوفد إلى عدد من المتاحف والمؤسسات العلمية والمعاهد التراثية.

منصة جديدة

قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «ترتبط الشارقة وإسبانيا بعلاقات استراتيجية في كثير من القطاعات؛ مثل: التجارة، والسياحة، والثقافة، والتعليم، ومن هذا المنطلق، نظمنا ملتقى الأعمال مع المستثمرين الإسبان في برشلونة؛ بهدف إنشاء منصة جديدة لهذه العلاقات، تهدف إلى بناء المزيد من الشراكات الاقتصادية في قطاعات متخصصة؛ مثل الرعاية الصحية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات التي تلبي متطلبات المستثمرين الإسبان، وتسهم في ذات الوقت في نمو قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة، وخصوصاً أن الإمارة تشكل بوابة استراتيجية للكثير من الاقتصادات العالمية؛ لتوسيع أعمالها في المنطقة وقارة آسيا».