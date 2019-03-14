القرية العالمية تمدد موسمها لسبعة أيام بطلب من الزوار

أعلنت القرية العالمية- واحدة من أضخم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة- عن تمديد موسمها ال23 الحالي أسبوعاً كاملاً، ليكون آخر يوم 13 أبريل 2019 وتكون القرية العالمية قد استقبلت الضيوف على مدى 166 يوماً.

جاء قرار تمديد الموسم 23 من قبل إدارة القرية العالمية استجابة للطلبات المتكررة من ضيوف وزوار موسمها الحالي، والذي يعد أنجح موسم في تاريخ الوجهة حتى الآن.وتحمل القرية العالمية نسبة 10/‏‏9في مؤشر سعادة الضيوف، وتسعى دائمًا إلى تجاوز توقعات الضيوف والامتثال لطلباتهم كلما كان ذلك ممكنًا، بهدف زيادة سعادتهم.

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وسألت القرية العالمية متابعيها من خلال استطلاعات الرأي عبر منصات التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter وInstagram عما إذا كانوا يرغبون في تمديد الموسم وفي غضون يومين استجاب أكثر من 150 ألف متابع بحماسة بالموافقة على هذه الفكرة.

وستمنح الأيام السبع الإضافية الضيوف فرصة لمواصلة استكشاف القرية العالمية وجميع ما تقدمه من المفاجآت، حيث ستواصل جميع الأجنحة استقبال المتسوقين والترحيب بهم يومياً. وسيستمر أكثر من 160 مطعما ومقهى وكشكا في تقديم ألذ الأطعمة والنكهات منها الأطباق التقليدية والمأكولات الشعبية العالمية من 78 ثقافة مختلفة.

وصرّح بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «جاء قرار تمديد الموسم نتيجة للطلب الكبير الذي نتلقاه من خلال قنوات التواصل المختلفة مع ضيوفنا والمستثمرين لدينا، ما يشير إلى النجاح الهائل الذي يسجله هذا الموسم. وستتاح لضيوفنا من المقيمين والسائحين فرصة أطول للتفاعل مع الثقافات المختلفة من خلال تجارب فريدة ومميزة من التسوّق العالمي والترفيه اللامحدود وتذوق ألذّ المأكولات العالمية والاستمتاع بأكبر وأضخم منطقة للألعاب الترفيهية لمدة أسبوع آخر. هذا ويستوعب التمديد أيضًا العطلات المختلفة في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة. كما رحّب شركاؤنا من مئات المستثمرين وآلاف العارضين بهذا القرار كونه يتيح لهم الفرصة للاستفادة بشكل أكبر من نجاحات الموسم. نحن فخورين بكوننا الوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات، وأضخم المنتزهات الثقافية في العالم، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل التجارب باستمرار للملايين من ضيوفنا».