«تيكوم» تحصل على النسخة المتقدمة من علامة «غرفة دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت «مجموعة تيكوم»، العضو في دبي القابضة، والمنظومة الداعمة لبيئة الأعمال التي تضم 11 مجمع أعمال متخصصاً، على «النسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» من غرفة تجارة وصناعة دبي.

وتهدف هذه العلامة المتقدمة التي حصلتها أربع مؤسسات فقط في المنطقة حتى الآن، إلى تكريم الشركات التي تطبق ممارسات متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن سبعة مجالات تأثير، تشمل مكان العمل وسوق العمل والمجتمع المحلي والبيئة كمجالات تأثير قياسية، إضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة والتوجيه والحوكمة. وحظيت المجموعة بإشادات واسعة لجهودها في دمج ممارسات الأعمال المسؤولة اجتماعياً في عملياتها.

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وقام ماجد بن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، بمنح مجموعة تيكوم «النسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» عبر تسليمها لعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم خلال حفل خاص أقيم في غرفة دبي يوم 28 فبراير 2019.

ويعتبر هذا الإنجاز شاهداً حياً على الإجراءات التي تطبقها المجموعة لتحسين سمعة علامتها التجارية والمشاركة في العديد من نشاطات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، فضلاً عن قيامها بمراجعة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي تتضمن إطار العمل، وخريطة الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة. وتضمن جميع هذه الجهود أن تعمل المجموعة ضمن إطار أخلاقي ومسؤول.

وقال عبد الله بالهول: نفخر في مجموعة تيكوم كوننا من أوئل الحاصلين على العلامة المتقدمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في المنطقة، وهو أمر يعكس التزامنا المستمر بدعم جهود البلاد وأهداف القيادة الرشيدة لجعل إمارة دبي من أذكى مدن العالم وأكثرها استدامة تماشياً مع رؤية دبي 2021. وتعد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا التي تتمحور حول تطوير القطاعات ودعم نجاح الأعمال واستقطاب أفضل المواهب.

وثمّن ماجد سيف الغرير حصول مجموعة تيكوم على هذه الجائزة التي تعد علامة للتميز وتكريماً لجهود المجموعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيقها لأفضل الممارسات التجارية في فئتها. وأعرب عن ثقته بأن إنجازات مجموعة تيكوم تمثل مصدر إلهام لمجتمع الأعمال في الإمارة في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن نشاطات الأعمال المتنوعة لتحقيق النمو.