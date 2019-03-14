افتتاح مكتب تمثيلي ل «الإسلامي العربي» في دبي

أعلن هاني ناصر، مدير عام البنك الإسلامي العربي، والذي يتخذ من فلسطين مقراً له، افتتاح مكتب تمثيل له في دبي، والذي يعد أول فرع في الخارج، موضحاً أن أصول البنوك داخل فلسطين، والبالغ عددها 14 بنكاً، تبلغ 14 مليار دولار، 13% منها تمثل القطاع المصرفي الإسلامي.

قال إن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تعد منطقة حيوية وجاذبة للاستثمارات، وتعتبر مركزاً تجارياً عالمياً، فضلاً عن وجود حجم استثمارات لرجال أعمال فلسطينيين بدبي تحديداً، حيث إنه من الممكن الاستفادة من هذه الاستثمارات، بهدف نقل المعرفة ورأس المال إلى داخل الوطن، لإعطاء فرص استثمارية جيدة في الضفة الغربية.

وأوضح أن مكتب التمثيل للبنك الإسلامي العربي بدبي، لا يقوم بتوفير خدمات مصرفية كاملة، بل يعمل على تعزيز وعي المستثمر الفلسطيني والعربي بالاقتصاد الوطني، وطبيعة النشاطات الاقتصادية التي قد تكون مثمرة وذات عائد ربحي، وتخدم مصالح المستثمر والوطن على حد سواء.

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وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً على الاستثمار في شتى المشاريع في فلسطين، مشيراً إلى أنه في ظل التغيير الحكومي الذي شهدته السلطة الوطنية مؤخراً، ووجود شبكة أمان ستساهم في تغطية العجز المالي، فإن الوضع الاقتصادي والبنكي بالتحديد لا يزال قوياً، خاصة أنها ليست التجربة الأولى، بل مرت فترات أكثر صعوبة سابقاً، وتم التغلب عليها.

وذكر ناصر أن البنك الإسلامي العربي، تأسس عام 1995 كأول شركة مصرفية إسلامية تعمل في فلسطين، ويقوم بممارسة الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعه المنتشرة في فلسطين.

وحول رؤية البنك، أشار إلى أنه يعمل على ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي الإسلامي كخيار أول، والقيام بدور فعال في النهوض بالنظام الاقتصادي الإسلامي، لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة الأهداف الاجتماعية الإسلامية، ويلتزم البنك بتقديم حلول وخدمات مصرفية إسلامية عصرية ذات جودة عالية، من خلال الاستمرار في تسويق وتعميق مبادئ الاقتصاد الإسلامي محلياً ودولياً.